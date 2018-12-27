نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع سفير جنوب السودان الوضع في بلاده

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف اليوم الخميس، مع سفير جنوب السودان لدى روسيا شول تونق ماياي الوضع في بلاده.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الراهنة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان عزمهما على زيادة التعاون البناء بين موسكو وجوبا على الساحة الدولية، مشيرة إلى تبادل الجانبين للآراء حول الموقف في جنوب السودان مع التركيز على تحريك عملية تسوية النزاع الداخلي.