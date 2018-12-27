البرلمان الإيراني يبحث مع مكتب رعاية المصالح المصرية التطورات الإقليمية

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، اليوم الخميس، بأن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) حسين أمير عبداللهيان، بحث مع مدير مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران ياسر عثمان، التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضحت أنه تم خلال لقاء الجانبين التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها العلاقات البرلمانية، فضلا عن التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتأكيد على أهمية دعم الشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين الجانبين منذ نحو 40 عاما، ولكن الجانبين يعقدان على فترات متباعدة لقاءات مماثلة لتبادل وجهات النظر.