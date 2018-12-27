الحوثيون: هناك اختلالات في كشوفات الأسرى والمفقودين اليمنيين

أفادت لجنة شؤون الأسرى والمفقودين التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، اليوم الخميس، بوجود اختلالات في الكشوفات التي قدمها الطرف الآخر (لجنة الحكومة اليمنية).

وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى (ممثل الحوثيين) في مؤتمر صحفي عقد في صنعاء، إن "مجموع الأسماء المقدمة في كشوفات الطرف الآخر، بلغت 9 آلاف و147 غالبيتها تشوبها الاختلالات".

وأشار إلى أنه من الاختلالات في كشوفات الطرف الآخر "2171 أسماء مكررة، و1144 تم إطلاقهم مسبقا، و1460 اسما وهميا وغير مستكمل البيانات".

وأوضح أن "كشوفات الطرف الآخر تضمنت 111 اسما لعناصر القاعدة وداعش"، واعتبرت اللجنة أن الإفادة المقدمة من الطرف الآخر "دليل على عدم الجدية ونية مبيتة للتنصل من الاتفاق".

وأكد المرتضى، التزامهم باتفاقية تبادل الأسرى "ولن نسمح للطرف الأخر بالتنصل عنه أو إفشالها"، مطالب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بالضغط على الطرف الآخر، وإلزامه بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

وتبادل الطرفان كشوفات بأسماء الأسرى والمعتقلين تضم نحو 15 ألف اسم، في 11 من الشهر الجاري خلال مشاورات ستوكولهم، على أن يراجع الطرفان الكشوفات ويقدما إفادتهما حول ذلك خلال فترة تمتد لأسبوعين، ثم مراجعة هذه الإفادات في أسبوعين آخرين.