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بالصور.. أمريكي يعبر القارة القطبية الجنوبية بمفرده لأول مرة

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 5:47 ص | آخر تحديث : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 5:47 ص

أصبح الأمريكي كولن أوبرادي، أمس الأربعاء، أول رجل يعبر القارة القطبية الجنوبية دون مساعدة.

واستغرق أوبرادي (33 عامًا) 54 يومًا لإتمام رحلته التي تبلغ مسافتها 1500 كيلومتر عبر القارة على زلاجاته.

واجتاز أوبرادي المرحلة النهائية البالغ مسافتها 125 كيلومترا من الساحل إلى الساحل في صباح يوم الكريسماس في 32 ساعة و 30 دقيقة.

وأعلن أوبرادي عن هذا الإنجاز عبر صفحته على إنستجرام.

وكتب أوبرادي يقول: "لقد حققت هدفي بأن أصبح أول شخص في التاريخ يجتاز القارة القطبية الجنوبية من الساحل إلى الساحل بمفرده ، دون دعم ودون مساعدة".


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