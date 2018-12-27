روسيا تستعد لإنشاء خطوط سكك حديدية في تايلاند

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الخميس، استعداد الشركات الروسية للمشاركة في إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة في تايلاند، وكذلك إمدادها بعربات للسكك الحديدية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن مانتوروف أخبر لجنة التعاون الثنائي بين روسيا وتايلاند بأن الشركات الروسية تبدي استعدادها للمشاركة في إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة وإمداد تايلاند بعربات السكك الحديدية في إطار عمل برنامج الحكومة التايلاندية لتطوير خطوط السكك الحديدية المحلية مع آفاق إنشاء ممرات للنقل مع الدول المجاورة لها.

وأوضح الوزير الروسي أن شركات بلاده مستعدة للمشاركة في مشروعات للتعاون الصناعي وفي مجال التكنولوجيا الرقمية والطب والتكنولوجيا الحيوية.

وفي قطاع الطاقة، اتفقت شركة روسنفت الروسية مع شركة "بي تي تي" العامة في تايلاند على إمدادات مشتركة تتجاوز 200 مليون طن من النفط بحلول عام 2037، كما تدرس شركات روسنفت وجازبروم ونوفاتيك الروسية إقامة مشروعات مستقبلية مع "بي تي تي" في مجال الغاز الطبيعي المسال.