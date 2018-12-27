زلزال بقوة 5 درجات يضرب ميانمار

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ميانمار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال وقع على عمق 92 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.