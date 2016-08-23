سوريا: العدوان الإسرائيلي محاولة لإطالة الحرب الإرهابية في البلاد

أكدت سورية أن العدوان الإسرائيلي على أراضيها انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم (350) لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات، ومحاولة لإطالة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.

جاء ذلك في رسالتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس الأربعاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول "الاعتداء الإسرائيلي" على مدينة دمشق وريفها أمس الثلاثاء،بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وقالت الوزارة أن هذا العدوان الغادر يأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإطالة أمد الأزمة في سوريا والحرب الإرهابية التي تتعرض لها ولرفع معنويات ما تبقى من جيوب إرهابية عميلة لها، فضلا عن كونه محاولة من الحكومة الإسرائيلية للهروب من مشاكلها الداخلية المتفاقمة ولأسباب يعرفها المجتمع الدولي بصورة دقيقة.

وأضافت الوزارة" إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها الإدارة الأمريكية والحصانة التي توفرها لها هي ودول معروفة في مجلس الأمن من المساءلة الأمر الذي يمكن إسرائيل من الاستمرار في ممارسة الإرهاب وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم".

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول" إن الجمهورية العربية السورية تطالب مجددا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية"

يشار إلى أن الجيش السوري اعلن عن تصديه لهجمات اسرائيلية استهدفت مواقع غربي دمشق.

ذكرت (سانا) مساء أول أمس الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الغربي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومة الدفاع الجوي السورية اعترضت 14 صاروخا إسرائيليا من أصل 16.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، أن وفدا رفيع المستوى من مسؤولي حزب الله اللبناني كان هدفا لضربات جوية في سوريا.