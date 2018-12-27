محامي المالك السابق لمنزل هتلر يسعى للحصول على تعويض أعلى

يسعى محامي المالك السابق للمنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر، الحصول على تعويض مالي لموكله، يتألف من 7 أرقام، بعدما صادرت الدولة النمساوية منزل "براناو" في عام 2017.

وقال جيرهارد لبيتش الموجود في سالزسبورج: "لدينا هدف واضح بالحصول على 1.5 مليون يورو"، وكان أحد خبراء التثمين قد قال إن العقار الذي قضى فيه هتلر الشهور الأولى القليلة من حياته، تتراوح قيمته من 810 ألف يورو إلى 1.5 مليون يورو.

وقال المتحدث باسم المحكمة، إنه من المرجح اتخاذ قرار في يناير المقبل.

ودفعت الدولة حتى الآن للمالك السابق، 310 آلاف يورو عن المنزل المؤلف من طابقين، وضم مرآب وساحة لركن السيارات، ويقول لبيتش إن هذا المبلغ قليل جدا، موضحا أن "مكان ساحة انتظار السيارات هي البقعة الوحيدة من نوعها في منطقة وسط البلد الكبيرة بما يكفي لدرجة تستحق ذكرها".

وبحسب وزارة الداخلية، فإن الإيضاح القضائي هو أحد الشروط التي يجب الوفاء بها قبل بدء منافسة معمارية دولية. فيما أوصت لجنة من المؤرخين بـ"تجديد شامل" للمبنى على أمل أن يوقف المتطرفين اليمينيين من زيارة الموقع.