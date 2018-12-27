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العراق: ضبط معمل لصناعة الصواريخ بالأنبار

أ ش أ
نشر فى : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 1:30 م | آخر تحديث : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 1:30 م

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، ضبط معمل لصناعة الصواريخ، يحتوي على 13 صاروخاً موجهاً و13 أنبوبة أوكسجين وبرميلين معبأين بمادة الـ"سي فور" في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة الثامنة وبالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة 32 وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة، ضبطت معمل لصناعة الصواريخ من مخلفات داعش الإرهابي في قضاء القائم.

وأوضحت أنها ضبطت بداخل المعمل 13 صاروخاً موجهاً و13 أنبوبة أوكسجين و3 قواعد لإطلاق الصواريخ وبرميلين سعة 225 لتراً معبأين بمادة السي فور، وتم تدمير المواد من قبل قوة من هندسة الفرقة في موقع الإتلاف المخصص لذلك.

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