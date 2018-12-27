زلزال بإيطاليا يجبر 400 مواطن على النزوح من منازلهم

قال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الخميس، إن الزلزال الذي تبلغ قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، وضرب بلدات بالقرب من بركان جبل إتنا، أسفر عن تشريد 370 شخصا، وإصابة 28 آخرين.

وقال انجيلو بوريلي لشبكة "راي" الإذاعية: "لم نسجل إصابات خطيرة"، ماعدا سيدة، 80 عاما، التي تعرضت لإصابة قوية ولكنها ليست مهددة للحياة.

وأضاف أنه تم نقل 10 أشخاص للمستشفى، في حين توجه 18 آخرون لقسم الطوارئ لتلقى العلاج بعد إصابتهم بإصابات ليست خطيرة.

وأشار بوريلي إلى أن وكالة الحماية المدنية، تلقت مكالمات لفحص 1600 موقع لرصد أي أضرار نجمت عن الزلزال.

وضر وقع الزلزال، أمس الأربعاء، بالقرب من بلدية فياجراندي، على المنحدر الشرقي لجبل إتنا، كما أنه جاء بعد وقوع هزات ارتدادية أصغر وثوران بركاني الاثنين الماضي.

ورفض بوريلي ما تردد عن أنه كان يمكن تحذير المواطنين من الخطر، قائلا: "من الواضح أننا لا نستطيع التوقع بالزلازل"، لكنه اعترف أن السلطات المحلية في منطقة إتنا لا تمتلك خطط الطوارئ الملائمة للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

ومن المقرر أن يزور نائبا رئيس الوزراء لويجي دي مايو، وماتيو سالفيني، المناطق التي ضربها الزلزال، كما سوف يعقدا مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم.