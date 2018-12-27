الحكومة الإيطالية تتراجع عن خطط زيادة الضرائب على الجمعيات الخيرية

تراجعت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، عن خطط لزيادة الضرائب على الجمعيات الخيرية، بعدما تعرضت تلك الإجراءات لانتقادات شديدة من منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح.

ويشمل قانون موازنة عام 2019 ،الذي المقرر أن يتم إقراره بشكل نهائي من البرلمان هذا الأسبوع، زيادة في الضرائب على الشركات بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح مثل الصليب الأحمر الإيطالي من 12 إلى 24 بالمئة.

وفي مقابلة مع صحيفة" لا ريبوبليكا" الإيطالية المعارضة، قال الكاردينال جوالتيرو باسيتي رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين إن الخطوة "استفزاز".

وقالت كلوديا فياشي، المتحدثة باسم المنتدى الوطني للقطاع الثالث، وهي منظمة جامعة للجمعيات الخيرية في إيطاليا ،إن زيادة الضرائب ستكلف القطاع 118 مليون يورو (135 مليون دولار) العام المقبل.

كانت الجمعيات التطوعية لذوي الاحتياجات الخاصة وهيئات البحث العلمي والمؤسسات الكاثوليكية، مثل المدارس والمستشفيات، من بين الجهات المتوقع أن تتعرض لصعوبات قاسية.