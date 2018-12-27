استمرار فقدان 15 عاملا حاصرتهم الفيضانات داخل منجم للفحم بالهند

صرح عدد من المسئولين، اليوم الخميس، بأن فرص العثور على 15 عاملا حاصرتهم مياه الفيضانات داخل منجم غير مرخص شمال شرقي الهند، أصبحت ضئيلة.

وكانت مياه الفيضانات غمرت الممر الرئيسي للمنجم الواقع بمنطقة "إيست جاينتيا هيلز" بولاية ميجالايا، في يوم 13 ديسمبر الجاري، ما أدى إلى محاصرة 15 عاملا داخله.

وقال المسئول المحلي فيدريك دوبث، إنه "تم تعليق عمليات البحث والإنقاذ منذ الثلاثاء؛ لأن المضخات التي لدينا ليست قوية بما يكفي لسحب كل كميات المياه من المناجم التي غمرتها الفيضانات".

وأضاف أن شركة "كول إنديا" الحكومية للفحم، أرسلت خبراء ومضخات قوية من المناجم الموجودة في شرق البلاد، إلا أنها لم تصل إلى الموقع بعد، متابعا: "النفق على عمق كبير جدا ولا تزال الفيضانات تغمره، وقد مر أسبوعان وأصبحت فرص نجاتهم ضئيلة".