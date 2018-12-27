فيتنام تحقق أعلى إجمالي ناتج محلي هذا العام منذ 2011

أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم الخميس، عن أن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 7.08% العام الجاري، فيما تعد أعلى زيادة سنوية منذ عام 2011، وذلك عقب نمو الاقتصاد بنسبة 7.3% خلال الربع الرابع من العام.

وجاءت هذه النسبة أعلى من الهدف الذي وضعته الحكومة بأن يبلغ إجمالي الناتج المحلي 6.7%.

كما سجلت معظم القطاعات نموا قويا خلال عام 2018، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 10.50%، في حين نما قطاع التجزئة بنسبة 10.7% مقارنة بعام 2017، وذلك بحسب ما ذكره مكتب الإحصاءات العامة الحكومية.

ونما قطاع الصناعة والبناء بنسبة 8.85% خلال عام 2018 وقطاع الزراعة والمأكولات البحرية بنسبة 3.76% وقطاع الخدمات بنسبة 7%.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.54%.

ونما قطاع السياحة في فيتنام هذا العام بنسبة 19.9%.

وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما بنسبة 6.81% عام 2017، فيما تعد أعلى وتيرة يتم تسجيلها منذ عقد ومن بين أعلى المعدلات في العالم.