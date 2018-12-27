القوات العراقية: العثور على 19 عبوة ناسفة ومخلفات لتنظيم داعش بالأنبار

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، العثور على 19 عبوة ناسفة ومخلفات حربية تعود لتنظيم "داعش" الإرهابي شرق محافظة الأنبار.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات شرق الأنبار ووفق معلومات دقيقة عثرت على 15 عبوة ناسفة اسطوانية و11 مسطرة تفجير و4 عبوات ناسفة على شكل صفائح معدنية من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة البو خنفر، وقد تم معالجتها.

يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن العثور على كميات من الأسلحة ومعدات في المناطق التي كان يتواجد بها تنظيم "داعش".