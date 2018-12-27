وزير شؤون الوزراء البحريني يتسلم نسخة من كتاب «زايد والبحرين» للإعلامي يوسف محمد

استقبل السيد محمد بن إبراهيم المطوع، وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني، بمكتبه صباح اليوم، الباحث والإعلامي يوسف محمد، حيث أهداه نسخة من كتابه التوثيقي الذي يحمل عنوان "زايد والبحرين"، والذي يستعرض تاريخ علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجهود سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في تعزيز هذه العلاقات.

وخلال اللقاء، أشاد وزير شؤون مجلس الوزراء بالجهود التي بذلها الباحث في إعداد هذا الكتاب الهام، والذي يوثق بالصور والمعلومات لمرحلة مهمة في تاريخ العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية الشقيقة، متمنيا له مزيدا من التوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب الباحث والإعلامي يوسف محمد، عن خالص شكره وتقديره لوزير شئون مجلس الوزراء على دعمه المتواصل للباحثين، مؤكدا أن ذلك الدعم يشكل حافزا على مواصلة العطاء والانتاج العلمي والبحثي.