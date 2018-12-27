الجيش السوري يستعد لدخول مدينة منبج قرب الحدود مع تركيا

أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن قوات الجيش السوري تستعد لدخول مدينة منبج الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، قرب الحدود مع تركيا.

وأضافت القناة الروسية أن المرصد السوري لحقوق الإنسان - مقره لندن - تابع وصول عشرات الآليات التي تحمل مئات الجنود السوريين إلى مناطق قريبة من ريف منبج، مرجحا التوصل إلى توافق بشأن نشر قوات الجيش عند خطوط التماس بين مجلس منبج العسكري من جانب والقوات التركية والفصائل السورية المعارضة المدعومة منها من جانب آخر.

ولفت المرصد إلى أن هذه التعزيزات دخلت المنطقة في أعقاب عودة دوريات للقوات الروسية إلى بعض القرى الواقعة عند خطوط التماس،

مضيفا أن سكان مدينة منبج أعربوا - في استطلاع للرأي - عن رفضهم القاطع لدخول الجيش التركي وحلفائه إليها، لا سيما وسط أنباء عن تهديد عناصر للفصائل المدعومة من أنقرة بـ"ملاحقة الأكراد" .