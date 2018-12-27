وزير شؤون الإعلام البحريني: مهرجان الأيام الثقافي للكتاب بادرة وطنية لتعزيز «القراءة»

أكد وزراء بحرينيون ومشاركون في مهرجان الأيام الثقافي للكتاب 2018، أن المعرض بنسخته الخامسة والعشرين يؤكد مساهمته التاريخية في إنعاش الساحة الثقافية والأدبية والفكرية محليا واقليميا على مرّ ربع قرن من الزمن.

وقال وزير شؤون الإعلام البحريني، علي الرميحي، إن المهرجان يشكل بادرة وطنية تشكر عليها مؤسسة الأيام للنشر بغية تعزيز ثقافة القراءة ونشر الآداب والفكر في المجتمعات.

وصرّح الرميحي لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بأن المجتمع البحريني دائما مقبل على هذه المعارض المهمة، مشيرا إلى أن استمرار مهرجان الأيام الثقافي للكتاب لمدة 25 عاما يعتبر مؤشر نجاح كبيرا ودليلا على أن مؤسسة "الأيام" قبلت التحدي في الاستمرار.

وأضاف الرميحي بالقول: "هذا النوع من المعارض عمره الافتراضي قصير بحكم كثرة التحديات في ظل التكنولوجيا المتقدمة والاقبال على التقنية والقراءة الرقمية، لكن مؤسسة الأيام اثبتت عكس ذلك ونجحت في الاستمرار بفضل حرصها على استدامة الثقافة واهمية نشر الكتاب بين النشء للأجيال القادمة".

بدوره، قال وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي إن تنظيم "الأيام" لمعرض الكتاب بصفة سنوية مستمرة يؤكد ان الكتاب دائما له اهتمام في المملكة حتى لو تنوعت مصادر المعرفة، فإن الكتاب سيبقى أساسيا وخطوة مهمة في تعزيز الثقافة والحصول على المعلومة.

وأوضح النعيمي أن الكتاب لايزال يحظى بهذه الأهمية والدليل أن الكثير من العناوين المختلفة مطلوبة في كافة جوانب المعرفة، لافتا الى ان المعرض يستحق كل الإشادة والتقدير بفضل الجهود التي بذلت من خلال التحضير الجيد له واستقطاب عشرات دور النشر حول العالم.

وبين النعيمي أن وزارة التربية والتعليم تولي الكتاب أهمية أساسية في عملية التطوير وبناء القدرات للطلاب والطالبات سواء من خلال الكتب الموجودة في المدارس او مصادر المعرفة التي تديرها الوزارة في كافة المحافظات.

ولفت النعيمي إلى أن مهرجان الأيام الثقافي للكتاب سيكون فرصة طيبة للطلبة لزيارة المعرض والاطلاع على ما هو جديد من مؤلفات وعناوين، مشددا على ان الكتاب مع تطور المنظومات الالكترونية يشكل دعامة أساسية نحو المزيد من المعرفة.

من جانبه، اعرب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان غسان المومني عن تفاؤله من استقطاب الآلاف من الجماهير التواقة للقراءة والثقافة، مؤكداَ ان المهرجان يحتفل بيوبيله الفضي ليصبح رافدا اساسيا من روافد الثقافة والمعرفة في مملكة البحرين.

وقال المومني إن المهرجان هذه السنة استقطب 250 دار نشر محلية وعربية واجنبية تطرح أكثر من 80 الف عنوان موزعة على أكثر من 900 الف كتاب في 350 جناحا جاءوا من 17 دولة عربية واجنبية حول العالم.