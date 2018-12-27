العواصف تكبد شركات التأمين والمواطنين الألمان تكاليف طائلة عام 2018

كبدت العواصف وقطع البرد (هطول قطع الثلج المتجمد) والأمطار الغزيرة شركات التأمين الصحي في ألمانيا خلال، 2018 أموالا أكثر مقارنة بالسنوات الماضية.

وذكرت شركة التأمين الألمانية "جي دي في"، اليوم الخميس، أن تكلفة التأمين بلغت هذا العام 7ر2 مليار يورو ،وهو يزيد عن متوسط التكلفة التي بلغها متوسط تكاليف التأمين خلال 15 عاما بحوالي 100 مليون يورو.

وتم حساب تعويضات التأمين بصورة مؤقتة لعام 2018 على الأضرار، التي أصابت المنازل والمعدات المنزلية والشركات الصناعية وأصحاب الحرف ضمن المبلغ المذكور إلا أن الأضرار التي أصابت المركبات لم تحسب بعد.

وقالت الشركة إن 2ر2 مليار يورو كبدتها وحدها أضرار العواصف وتساقط البرد.

وذكر رئيس الشركة فولفجانج فايلر أن "عام 2018 كان من بين أكثر الأعوام العاصفة خلال عشرين عاما مضت".

لا يتم التأمين ضد جميع الأضرار منذ فترة طويلة، فهناك 93 % من ملاك المنازل يؤمنون أملاكهم ضد العواصف وقطع البرد فقط، ولا يقوم بالتأمين ضد جميع المخاطر الطبيعية مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات وغيرها إلا 41 % من المؤمنين فقط .