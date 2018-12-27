تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر الحالي على خلاف التوقعات.

أشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 216 ألف طلب، بتراجع قدره 1000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة، حيث كان 217 ألف طلب.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي إلى 217 ألف طلب، مقابل 214 ألف طلب في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 218 ألف طلب، بتراجع قدره 4750 طلبا عن الأسبوع السابق، حيث كان 222750 طلبا وفقا للبيانات المعدلة.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع 4000 طلب ليصل إلى 701ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر الحالي.