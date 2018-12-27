برلماني عراقي يحذر الحكومة من مخططات واشنطن في سوريا

حذر عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي رامي السكيني من انجرار الحكومة العراقية خلف مخططات واشنطن ومحاولاتها جر العراق إليها داخل سوريا، مشددا على أهمية التنسيق الأمني بين بغداد ودمشق بعيدا عن واشنطن أو غيرها بما يصب بمصلحة البلدين.

وقال رامي السكيني ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ إن "لجنة العلاقات الخارجية طالبت وزير الخارجية بالحضور إلى مجلس النواب لمناقشة الملفات المتعلقة بتحركات القوات الأمريكية وحديث ترامب عن سحب قواته من سوريا، بالإضافة إلى دعوة العراق لإرسال قوات لملء الفراغ بدلا من القوات المنسحبة".

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي: "إن أي تحركات للقوات الأمريكية هي تحركات مثيرة للشك، ولا يمكننا أن ننجر خلف مخططات ورؤية ترامب في إدارة المنطقة".