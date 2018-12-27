الخميس 27 ديسمبر 2018 12:42 م القاهرة القاهرة 15.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

برلماني عراقي يحذر الحكومة من مخططات واشنطن في سوريا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 12:20 م | آخر تحديث : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 12:20 م

حذر عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي رامي السكيني من انجرار الحكومة العراقية خلف مخططات واشنطن ومحاولاتها جر العراق إليها داخل سوريا، مشددا على أهمية التنسيق الأمني بين بغداد ودمشق بعيدا عن واشنطن أو غيرها بما يصب بمصلحة البلدين.

وقال رامي السكيني ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ إن "لجنة العلاقات الخارجية طالبت وزير الخارجية بالحضور إلى مجلس النواب لمناقشة الملفات المتعلقة بتحركات القوات الأمريكية وحديث ترامب عن سحب قواته من سوريا، بالإضافة إلى دعوة العراق لإرسال قوات لملء الفراغ بدلا من القوات المنسحبة".

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي: "إن أي تحركات للقوات الأمريكية هي تحركات مثيرة للشك، ولا يمكننا أن ننجر خلف مخططات ورؤية ترامب في إدارة المنطقة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك