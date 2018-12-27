المرصد السوري: نزوح 11500 شخص من دير الزور خلال الأسبوعين الماضيين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بنزوح نحو 11 ألفا و500 شخص من دير الزور معقل تنظيم داعش الأخير، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس - "شهد الأسبوعان الماضيان حركة نزوح هي الأكبر من جيب التنظيم منذ بدء الهجوم بفرار أكثر من 11500 شخص منه، غالبيتهم من عائلات المتطرفين"، مضيفا أن قوات سوريا الديمقراطية فتحت خلال الفترة الماضية ممرات لخروج المدنيين من الجيب الأخير.

وأشار إلى أنه مع اشتداد المعارك وتقدم قوات سوريا الديمقراطية أكثر في الجيب الأخير، لم يعد التنظيم قادراً، على السيطرة على حركة النزوح ومنع الناس من الفرار.

يذكر أنه منذ بدء هجوم قوات سوريا الديمقراطية على دير الزور في سبتمبر، فرّ أكثر من 15 ألف شخص، بينهم أيضاً أكثر من 700 عنصر من التنظيم حاولوا التواري بين الجموع.