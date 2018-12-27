باحث ألماني: تقدم سن كبار الساسة يمثل خطرا على أعمال الدولة

حذر باحث ألماني من عواقب تقلد رجال الساسة المتقدمين في السن، مناصب رفيعة في الدولة، رغم تراجع قواهم العقلية.

واستعرض عالم النفس الألماني، البروفيسور هانز فورستل، في "مجلة الطب الألمانية الأسبوعية" حالات تاريخية لسياسيين استمروا في تقلد مناصب رفيعة رغم تقدم سنهم.

وقال فورستل إن الامبراطور الألماني باول فوند هيندنبورج (1847-1934)، الذي ترأس ألمانيا منذ عام 1925، وحتى وفاته، كان يعاني من اضطرابات إدراكية بسيطة، وإن شيخوخته لفتت أنظار القريبين منه حتى البسطاء منهم.

ويرأس فورستل العيادة العام وعيادة الطب النفسي التابعة لمستشفى ميونخ الجامعي.

ورأى الطبيب الألماني أن تراجع قوة التحمل لدى هذا القائد العسكري السابق، ساهمت في استجابته لإلحاح قوى آخر عليه للتخلي عن نفوره من أدولف هتلر، ثم تعيينه هتلر مستشارا لألمانيا عام 1933.

تابع البروفيسور أن الولايات المتحدة، كان يحكمها أثناء الحربين العالميتين القرن الماضي رئيسان متقدمان في السن، وقال إن الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون (1856-1924) بدى مضطربا أثناء مشاركته في مؤتمر السلام عام 1919، وكانت تظهر عليه علامات الإصابة بفقدان الذاكرة، قبل أن يضاف إلى ذلك إصابته بسكتة دماغية في نفس العام.