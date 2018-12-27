الصين تعتزم محاكمة مواطن كندي في اتهامات بتهريب مخدرات

أعلنت محكمة بإقليم لياونينج شمال شرقي الصين، أن إجراءاتٍ لمحاكمة مواطن كندي بتهم تتعلق بتهريب مواد مخدرة، ستبدأ السبت القادم.

وذكرت محكمة الشعب العليا في لياونينج، على موقعها الإلكتروني، أن كنديا يدعى روبرت لويد شيلينبرج سيمثل أمام محكمة الشعب المتوسطة في داليان، السبت القادم.

تأتي المحاكمة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين بكين وأوتاوا، في ظل توقيف الصين لمواطنين كنديين اثنين، ردا على إلقاء كندا القبض على مسئولة الشؤون المالية في شركة الاتصالات الصينية "هواوي تكنولوجيز"، مينج وانتشو، بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وكانت قد أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، الجمعة الماضي، أن بلادها "قلقة للغاية من الاعتقال التعسفي" لكل من الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريج، ورجل الأعمال المقيم بالصين مايكل سبافور، وربطت للمرة الأولى بين اعتقالهما في الصين واعتقال كندا لمسئولة شركة "هواوي".

يذكر أنه تم إطلاق سراح مينج وانتشو، ابنة مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة رين تشينجفي، بكفالة انتظارا لقرار بشأن تسليمها إلى الولايات المتحدة، حيث تواجه تهمة الاحتيال فيما يتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.