الخميس 27 ديسمبر 2018 3:25 ص القاهرة القاهرة 13°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

حفاظا على البيئة.. بريطانيا تخطط لمضاعفة رسوم استخدام الأكياس البلاستيكية

لندن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 3:10 ص | آخر تحديث : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 3:10 ص

تعتزم بريطانيا مضاعفة رسوم استخدام الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعي الحفاظ على البيئة.

ويشمل ذلك كبار بائعي التجزئة وجميع المحال التجارية الصغيرة، حسب خطة وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية.

وقال وزير البيئة مايكل جوف في بيان: "نريد حماية كوكبنا العزيز، وسيعمل إعلان اليوم على الإسراع من تغيير السلوك" ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويلقي نشطاء حماية البيئة باللوم على المواد البلاستيكية في زيادة الضغط على الممرات المائية مما يتسبب في قتل طيور بحرية وثدييات.

وتفرض منذ عام 2015 رسوم قيمتها 5 بنسات على استخدام الأكياس البلاستيكية، مما أدى إلى تراجع متوسط استخدام الشخص لها إلى 19 كيسا في العام مقابل 140 قبل ذلك التاريخ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك