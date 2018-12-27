تعتزم بريطانيا مضاعفة رسوم استخدام الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعي الحفاظ على البيئة.

ويشمل ذلك كبار بائعي التجزئة وجميع المحال التجارية الصغيرة، حسب خطة وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية.

وقال وزير البيئة مايكل جوف في بيان: "نريد حماية كوكبنا العزيز، وسيعمل إعلان اليوم على الإسراع من تغيير السلوك" ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويلقي نشطاء حماية البيئة باللوم على المواد البلاستيكية في زيادة الضغط على الممرات المائية مما يتسبب في قتل طيور بحرية وثدييات.

وتفرض منذ عام 2015 رسوم قيمتها 5 بنسات على استخدام الأكياس البلاستيكية، مما أدى إلى تراجع متوسط استخدام الشخص لها إلى 19 كيسا في العام مقابل 140 قبل ذلك التاريخ.