زلزال يجبر 400 مواطن على النزوح من منازلهم في إيطاليا

قال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الخميس، إن الزلزال الذي بلغت قوته 8ر4 درجة على مقياس ريختر وضرب بلدات بالقرب من بركان جبل إتنا أسفر عن تشريد 400 شخص على الأقل وإصابة 28 آخرين.

وذكرت الوكالة الحماية المدنية، أنها ترعى 406 أشخاص تضرروا جراء الزلزال الذي وقع أمس الأربعاء، وهذا يعني أنها توفر الغذاء والسكن لهم في ظل الطوارئ.

وأضاف انجيلو بوريللي، رئيس وكالة الحماية المدنية لشبكة راي الإذاعية، أنه جرى نقل عشرة أشخاص للمستشفى، في حين توجه 18 آخرون لقسم الطوارئ لتلقى العلاج بعد إصابتهم بإصابات ليست خطيرة.

وأكد بوريللي أنه "لم نسجل إصابات خطيرة"، ما عدا سيدة (80 عاما) تعرضت لإصابة قوية ولكنها ليست مهددة للحياة.

وأشار بوريللي إلى أن وكالة الحماية المدنية تلقت مكالمات لفحص 1600 موقع لرصد أي أضرار نجمت عن الزلزال.