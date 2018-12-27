ترامب يدافع خلال زيارته للعراق عن قراره بالانسحاب العسكري من سوريا

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب له إلى الجنود الأمريكيين خلال زيارته المفاجئة إلى قاعدة عسكرية غربي العراق، عن قراره حول سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي ترامب قضى حوالي 3 ساعات ونصف الساعة في العراق خلال أول زيارة له إلى هناك، موضحة أن زوجته ميلانيا ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون كانا برفقته خلال زيارته المفاجئة إلى العراق.

والتقى الرئيس الأمريكي ترامب خلال زيارته بقادة عسكريين بارزين ودبلوماسيين أمريكيين، قائلاً إن الجنود الأمريكيين في سوريا والبالغ عددهم ألفي شخص يمكن لهم العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما حققته من مكاسب ضد "داعش"، حسبما نقلت الشبكة.

وأوضحت الشبكة أن ترامب تحدث أمس الأربعاء، إلى صحفيين سافروا برفقته إلى العراق حيث أبغلهم بأنه قرر القيام بهذه الزيارة المفاجئة إلى العراق قبل 3- 4 أسابيع.

وتابع الرئيس الأمريكي أن مهمة البعثة الأمريكية في سوريا كانت تجريد داعش من معاقلها العسكرية، مشيراً إلى أن التواجد الأمريكي في سوريا لم يكن أبداً مفتوحاً للأبد.