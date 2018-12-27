أبو مازن يلتقي وفدا من اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أمس الأربعاء، إن الاقتصاد الفلسطيني حقق إنجازات ملموسة.

وذكر عباس لدى لقائه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية وفدًا من اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي، "رغم كل إجراءات الاحتلال ومحاولاته خنق الاقتصاد الفلسطيني حقق اقتصادنا إنجازات ملموسة".

وأشار عباس بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إلى ما تتمتع به فلسطين من مناخ استثماري يعود بالفائدة على المستثمر.

ودعا الرئيس الفلسطيني الوفد إلى الاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الفلسطيني للمستثمر وخاصة للمستثمر الفلسطيني، كما طالب عباس الوفد بتعريف رجال الأعمال الأتراك على الاقتصاد الفلسطيني ومزاياه وحثهم على الاستثمار في فلسطين لما يعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني وعلى المستثمرين.

وأعرب الوفد الزائر عن تقديره لسياسات الرئيس عباس ودعمه الكامل للاستثمار في فلسطين، مؤكدًا أنه سيعمل على جلب مستثمرين من الخارج للاستثمار في فلسطين، مما يعزز صمود الشعب الفلسطيني.