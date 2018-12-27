ماليزيا تجمد الزيادة المقررة لرسوم الطرق السريعة للعام المقبل

وافقت الحكومة الماليزية على تجميد كل الزيادات المقررة لرسوم الطرق السريعة للعام المقبل في مختلف أنحاء البلاد وهي الخطوة التي ستكلف الخزانة العامة للبلاد حوالي 994.4 مليون رينجت ماليزي، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء عن وزير المالية الماليزي، ليم جوان إنج.

وبحسب الوزير، فإن القرار الأخير يمثل «تحسنا» في موقف الحكومة مقارنة بالإعلان السابق الصادر أثناء الكشف عن خطة موازنة العام المالي الجديد في 2 نوفمبر الماضي والذي تضمن تجميد الزيادة في رسوم استخدام الطرق داخل المدن فقط.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة جزء من جهود الحكومة المستمرة «لتخفيف الأعباء عن جميع الماليزيين الذين يعانون من ارتفاع نفقات المعيشة».

في الوقت نفسه، ألغت الحكومة الرسوم المفروضة على استخدام الدراجات البخارية لجسور «بينانج بريدج» و«السلطان عبدالحليم المعظم» و«الرابط الثاني» في جوهور.