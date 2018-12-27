مفوضية الانتخابات: شعب مدغشقر أعلن عن اختياره بحرية

قال اندريه راجولينا، الذي أعلنت مفوضية الانتخابات في مدغشقر، اليوم الخميس، فوزه في الانتخابات الرئاسية، وفق النتائج المؤقتة، إن "الشيء الأكثر أهمية، هو أن الشعب المالاجاشى استطاع أن يعلن عن اختياره بحرية".

وأضاف راجولينا في أول تصريح له بعد إعلان فوزه أنه فاز بالجولة الأولى، وأن الجولة الثانية عززت ذلك بأغلبية واضحة.

وقال زعيم البلاد السابق :" إليكم رسالتي: نحن بحاجة إلى الهدوء .. الشعب المالاجاشي ليس بحاجة إلى المتاعب ".

وحضر راجولينا لحظة إعلان المفوضية النتيجة، وحصوله على 66ر55% من الأصوات، مقابل 34ر44% لمنافسه مارك رافالومانانا، الذي لم يحضر إعلان النتائج.

وانتقد رافالومانانا، وهو أيضا رئيس سابق، العملية الانتخابية في الجزيرة الواقعة على الساحل الإفريقي المطل على المحيط الهندي، وقال إنها شهدت" تزويرا واسعا".

وأصبح أمام المحكمة الدستورية الآن تسعة أيام للإعلان عن النتائج النهائية.

ولطالما شابت العملية السياسة في مدغشقر، وهي مستعمرة فرنسية سابقة تعد بين أفقر دول العالم، فترة طويلة من الانقلابات والاضطرابات.

كما أن العلاقة بين راجولينا ورافالومانانا يطغى عليها شيء من الجفاء، حيث حل الأول محل الأخير كزعيم للدولة بعد انقلاب عسكري في عام 2009.

وجرت الجولة الأولى من التصويت في شهر نوفمبر، حيث حصل راجولينا على نسبة 39 في المائة في حين حصل رافالومانانا على نسبة 35 في المائة.

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات في مطلع الشهر الجاري، وأثار رافالومانانا مخاوف حول ما ذكره حزبه من تزوير للهويات الوطنية وبطاقات التصويت.

شهدت مدغشقر أزمة مطولة في وقت سابق من هذا العام، عندما أقر البرلمان قانونًا انتخابيًا جديدًا قالت المعارضة إنه يصب في صالح الحكومة الحالية.