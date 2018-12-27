«إينوجي» الألمانية تنقل أصول شركة المركبات الكهربائية إلى أخرى جديدة

تخطط شركة الطاقة الألمانية "إينوجي"، لنقل أصول شركتها للمركبات الكهربائية إلى شركة جديدة في المستقبل.

وقالت الشركة، التي تتخذ من إسن مقرا لها، اليوم الخميس، إن سوق المركبات الكهربائية ينمو بسرعة ،ويكتسب أهمية داخل الشركة.

وتخطط إينوجي لاستخدام الكيان الجديد لفصل قطاع التجارة في المركبات الكهربائية عن تجارة منتجات الطاقة التقليدية. ومن المقرر أن تبدأ الخطة في الأول من يناير المقبل في مدينة دورتموند غربي البلاد.

وتتكون الشركة من قطاعات لمكونات الكمبيوتر والبرمجيات وعلاقات العملاء والشركتين الأمريكيتين اللتين استحوذت عليهما الشركة الألمانية مؤخرا وهما "بي تي سي باور" و "ريكارجو".