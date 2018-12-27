«الخليج العربي للتنمية» يطلق اسم الأمير طلال بن عبد العزيز على جائزة «أجفند» الدولية

قرر مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، اليوم الخميس، إطلاق اسم الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس، الذي وافته المنية /السبت/ الماضي، على جائزة أجفند الدولية، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار لمشاريع التنمية الريادية.

وأكد المجلس أن إطلاق اسم الأمير طلال يأتي تخليدا لذكراه وعرفانا بفضله في تأسيس البرنامج ودعمه لمسيرته، ولما بذله من جهد وأعمال تنموية وإنسانية استحق بها أن يكون رائد العمل العربي التطوعي، معربا عن خسارته لفقدان الأمير طلال الذي كان صاحب رؤية ثاقبة بشأن إنشاء مؤسسة "أجفند" في ثمانينيات القرن الماضي بدعم وتأييد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار المجلس إلى أن تلك المؤسسة انتهجت بفضل توجيهاته أسلوبا مبتكرا وأداة استراتيجية لتبادل التجارب الناجحة وتعزيز آليات العون الإنمائي وتمويل المشاريع، من خلال العمل على تذليل العوامل الرئيسية التي تعوق العملية التنموية وتؤثر على الفئات الضعيفة من البشر، وفى مقدمتهم النساء والأطفال في الدول النامية.

يذكر أن الأمير طلال استطاع من خلال فكره ومؤسساته التنموية والثقافية والاجتماعية المنتشرة في الدول العربية والعديد من الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا، أن يقدم الدعم والسند لشرائح اجتماعيه فقيرة بالملايين كما لم تقدمها حكومات أومنظمات إقليمية ودولية.

كما قدم إسهامات في مجالات عامة بهدف خدمة القضايا العربية ورفع شأن المواطن العربي وتخفيف الأعباء المعيشية عنه انطلاقا من ثوابت عربية وقومية أصيلة، وإيمان عميق بمبادئ الإخوة والترابط والعدالة الاجتماعية، وتخفيف المعاناة عن المحتاجين وتدعيم المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في هذه المجالات.