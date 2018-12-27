متدربون في المركز الثقافي المصري بنواكشوط ينظمون معرضا للفن التشكيلي

أقام المركز الثقافي المصري في نواكشوط، اليوم الخميس، معرضا للفن التشكيلي نظمه المتدربون بمدرسة الفن التشكيلي بالمركز.

وشهد المعرض - الذي احتضنته كبرى قاعات المركز - إقبالا كبيرا من المهتمين بالفن التشكيلي وبعض المفكرين الموريتانيين.

وتستنطق لوحات معروضة بعضا من الثقافة الموريتانية القديمة، وبعض الموروث الثقافي الموريتاني، كما تتناول أخرى العنف ضد المرأة والطلاق المبكر وخطورة التسرب المدرسي لدى البنات.

وشكلت اللوحات كيفية تغيير بعض المسلكيات من خلال الفن التشكيلي الذي ظل إلى وقت قريب حكرا على الرجال في موريتانيا قبل استحداث مدرسة الفن التشكيلية الأولى من نوعها في عاصمة موريتانيا.

وقال المستشار الثقافي المصري، مدير المركز الدكتور نشأت ضيف، إن مصر تسعى لإبراز دورها الإفريقي من خلال نشاطات ثقافية عديدة في عام 2019 .