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إعدام شخصين مدانين في اليابان دون الكشف عن تفاصيل

طوكيو - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 5:41 ص | آخر تحديث : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 5:41 ص

أعدمت اليابان شخصين مدانين، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، دون الكشف عن تفاصيل.

وكانت المرة الأخيرة التي نفذت فيه اليابان سلسة من أحكام الإعدام هي في يوليو عندما أدين 13 من طائفة أوم شنريكيو في هجوم مميت بالغاز عام 1995 في مترو طوكيو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا.

وتعد اليابان، بجانب الولايات المتحدة، من بين قلة من الدول الصناعية التي تطبق عقوبة الإعدام.

وغالبا ما تنتقد جماعات حقوق الإنسان السياسة اليابانية المحيطة بعقوبة الإعدام وظروف احتجاز المدانين إلى حين تطبيق الأحكام بحقهم.


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