ترامب: رحلتى للعراق كانت «مرهقة وفائقة السرية»

سلطت تقارير إعلامية أمريكية، الضوء على أجواء الغموض والسرية التى احاطت بالزيارة المفاجئة التى أجراها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للقوات الأمريكية فى العراق، كما أعرب ترامب عن حزنه لحاجته لكل هذه السرية للقيام بالزيارة.

وأشار ترامب إلى أن رحلته الليلية التى استغرقت 11 ساعة، أثارت لديه بعض المخاوف «ليس على شخصه، وإنما على زوجه ميلانيا»؛ حيث كانت الطائرة مظلمة كما كانت النوافذ مغلقة، وأضاف ترامب: «رأيتم ما تعين علينا المرور به فى الطائرة المظلمة التى تم إطفاء جميع أضوائها، كان ظلاما معتما، لقد سافرت على العديد من الطائرات بمختلف الأحجام والأشكال.. لذلك كانت لدى بعض المخاوف»، بحسب وكالة «رويترز».

بدورها، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إلى وجود العديد من المؤشرات سبقت الزيارة ورجحت أن الرئيس الأمريكى غادر واشنطن، وكان أبرزها غياب ترامب غير المعتاد عن مواقع التواصل الاجتماعى، كما لم يعلن المكتب الإعلامى التابع للبيت الأبيض عن أى خطط تتعلق بجدول الرئيس الأمريكى.

وهبطت الطائرة التى تقل ترامب ترافقه زوجته ميلانيا عند الساعة 19:16 بالتوقيت المحلى فى قاعدة الأسد الجوية فى محافظة الأنبار فى غرب العراق، بعد رحلة وصفها الرئيس الأمريكى بـ«المرهقة والفائقة السرية».

وأمضى ترامب أكثر بقليل من ثلاث ساعات ونصف الساعة فى العراق، تحدث مع الجنود الذين تجمعوا فى قاعة للطعام زينت من أجل العطلة ومازح الجنود بشأن فرق كرة القدم التى يشجعونها.

وتأتى زيارة ترامب غير المعلنة مسبقا إلى العراق على خطى الرئيسين السابقين الجمهورى جورج دبليو بوش والديمقراطى باراك أوباما، إذ قام كل منهما بزيارة مفاجئة إلى القوات. ولأسباب أمنية، عادة ما تبقى الزيارات سرية إلى ما بعد وصول الرئيس.

ويتطلع ترامب لأنباء إيجابية عنه فى الصحف بعد أيام من الاضطرابات بسبب قراراته سحب كل القوات الأمريكية من سوريا وسحب نحو نصف القوة الأمريكية فى أفغانستان وقوامها 14 ألف جندى وإجبار وزير الدفاع جيم ماتيس على الرحيل قبل شهرين من الموعد المقرر.