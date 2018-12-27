بوروندي تعتمد على «الأقزام» لمضاعفة إنتاج القهوة

يعتمد مشروع لإنتاج القهوة في بوروندي، يموله البنك الدولي، على الشباب والنساء والأقزام، من أجل مضاعفة إنتاج القهوة حتى عام 2022.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن ريتشارد جيراماهور المسؤول بالمشروع القول إن مشروع دعم قطاع القهوة الذي تبلغ تكلفته 55 مليون دولار، وبدأ العمل فيه عام 2016، عزز بالفعل إنتاج القهوة إلى 18 ألف طن متري مقارنة بـ15 ألف طن في السابق.

ويدعم المشروع تكاليف الأسمدة والمبيدات الحشرية، كما يوفر التدريب، ويمنح دراجات للمزارعين ويوفر سيارات للمهندسين الزراعيين.

وقال جيراماهور: «عندما يشارك الشباب والنساء والأقزام في المشروع، سوف نحقق بالتأكيد 30 ألف طن خلال عام 2022».

وتهدف بوروندي لرفع صادراتها من القهوة إلى 22 ألف خلال الموسم الذي يبدأ في فبراير 2019، مقارنة بـ18 ألف طن خلال موسم الحصاد الحالي.

ويشار إلى أن القهوة مسؤولة عن أكثر من 80% من إجمالي النقد الأجنبي في بوروندي.