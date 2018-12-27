موسكو: أوروبا أعطت واشنطن الضوء الأخضر للخروج من معاهدة الصواريخ

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن الدول الأوروبية أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر للخروج من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال تشيجوف - في تصريحات لصحيفة (إزفيستيا) الروسية، اليوم الخميس - : "إن الأوروبيين للأسف أعطوا واشنطن الضوء الأخضر للخروج من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى" .. واصفا موقف الاتحاد الأوروبي من هذه المعاهدة بأنه غير متسق ويتسم بالرضوخ للسياسة الأمريكية حتى لو كان هذا على حساب مصالحه الخاصة.

وأضاف :"علينا الاستعداد لبذل كل جهد ممكن للحفاظ علي معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ونحن لا نزال منفتحين أمام الحوار البناء والهادف لتحقيق هذا الهدف".

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تتمكن من تبني مشروع القرار الروسي لدعم معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، حيث صوتت 43 دولة لصالح مشروع القرار الروسي، فيما عارضته 46 دولة وامتنعت 78 دولة عن التصويت.