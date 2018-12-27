وزارة الثقافة الإيرانية: لا يوجد إعلام مستقل في البلاد

أفادت وزارة الثقافة الإيرانية بأن البلاد ليس لديها أي إعلام مستقل، تقريبًا، ولذلك يفضل العديد من الإيرانيين استخدام مصادر الأخبار الأجنبية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حمید رضا ضیایی پارار، رئيس قسم الأبحاث الإعلامية بوزارة الثقافة، أمس الأربعاء: "تنتمي الغالبية العظمى من وسائل الإعلام في البلاد إلى الدولة، أو تمولها الدولة".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن المسؤول قوله إن هذه الوسائل الإعلامية، تقوم لذلك، بدور الناطق بلسان الأحزاب السياسية على نطاق أوسع وبإمكانها عمل ذلك بسبب تبعيتها الأيديولوجية، كما أنها لا تمارس الصحافة الاستقصائية.

ولهذا السبب، يتجه معظم الإيرانيين إلى وسائل الإعلام الأجنبية أو مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب مسؤول وزارة الثقافة.

وحتى الحظر الذي فرضه المتطرفون في السلطة القضائية على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل موقعي "تويتر" و"تيليجرام"، لم يؤد الغرض.

ويرى رئيس قسم الأبحاث الإعلامية بوزارة الثقافة مستقبلا ضعيفا للصحف في إيران، التي يفوق تعداد سكانها 80 مليون نسمة، وقال: "لا يزيد معدل توزيع الصحف على مستوى البلاد عن 700 ألف نسخة"، وقارب معظم الصحف على الإفلاس، وبات لا مفر من إغلاقها.