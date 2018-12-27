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مصرع وإصابة 5 أشخاص جراء انهيار سقف منزل بباكستان

أ ش أ
نشر فى : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 6:05 م | آخر تحديث : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 6:05 م

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأُصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الخميس، جراء انهيار سقف منزلهم في مدينة (بيشاور) الباكستانية.

وأشارت قناة "سماء تي في" الباكستانية إلى أن القتلى ثلاثة أطفال، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وقوع الحادث.

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