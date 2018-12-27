محكمة صينية تحكم على مسؤول استخباراتي سابق بالسجن مدى الحياة لهذا السبب!

قضت محكمة صينية، اليوم الخميس، بالسجن مدى الحياة بحق مسؤول استخباراتي سابق لإدانته بالكسب غير المشروع.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن محكمة الشعب المتوسطة في داليان بإقليم لياونينج شمال شرقي البلاد أًصدرت الحكم بحق «ما جيان» النائب السابق لوزير أمن الدولة، بعدما واجه اتهامات تتعلق أيضا بالتورط في صفقات قسرية.

وأضافت الوكالة أنه تم تجريد «ما» من حقوقه السياسية مدى الحياة، كما جرت مصادرة ممتلكاته. وكان «ما» أقر بالذنب وأعلن أنه لن يستأنف على الحكم.

وكان «ما» واجه اتهامات رسمية بالفساد في فبراير من عام 2017. وتم الربط بين قضيته وبين اعتقال الملياردير الصيني «شياو جيان هوا» الذي يجري التحقيق معه على خلفية الاضطرابات التي شهدتها سوق الأسهم عام 2015.

ويرعى الرئيس الصيني شي جين بينج حملة موسعة لمكافحة الإرهاب منذ وصوله إلى الحكم عام 2012. وتقول الحكومة إنه جرت محاكمة نحو 1.3 مليون مسؤول على كافة المستويات منذ انطلاق حملة مكافحة الفساد.