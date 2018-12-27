الخارجية الروسية: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مهم لتسوية الأزمة السورية

أكد ممثل وزارة الخارجية الروسية إيجور تساريكوف، أن العمل على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يُعد اتجاهاً هاماً للتسوية السياسية في هذا البلد.

وقال تساريكوف - في تصريحات اليوم الخميس -: "إن الاتجاه المهم للتسوية السياسية في سوريا يتمثل في العمل على عودتها إلى جامعة الدول العربية"، مشيدا بزيارة الرئيس السوداني عمر البشير لدمشق واجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد في 16 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن الخارجية الروسية ترحب بأول زيارة لرئيس دولة عربية إلى دمشق بعد تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011، مؤكدا أن نتائج هذه الزيارة ستسهم في استعادة العلاقات العربية مع سوريا بشكل كامل واستئناف مشاركتها الكاملة في جامعة الدول العربية في أسرع وقت. وشدد تساريكوف على أن بلاده تنطلق من أن عودة سوريا إلى الأسرة العربية ستوفر أيضا دعما كبيرا لعملية التسوية السورية، وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.