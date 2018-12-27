الخارجية الروسية: أسباب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا ليست معروفة

أكد ممثل وزارة الخارجية الروسية، إيجور تساريكوف، أن أسباب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا والخطط المستقبلية للولايات المتحدة في المنطقة ليست معروفة.

وقال تساريكوف، خلال الاجتماع الموسع المشترك لمراكز التنسيق بين وزارات روسيا وسوريا لعودة اللاجئين، اليوم الخميس: "لقد أوضحنا مراراً أن الوجود الأميركي غير الشرعي في سوريا يشكل عقبة أمام التوصل إلى تسوية في هذا البلد".. مضيفا :"ما زلنا لا نعرف شيئاً عن أسباب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا ومعاييره والخطط المستقبلية للأميركيين"، مشيرا إلى أن بلاده مازال يتعين عليها فهم هذه الخطوة.

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين إلى سوريا، قال تساريكوف:"إن أكثر من 80 في المئة من المواطنين السوريين، حسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، يرغبون بالعودة إلى وطنهم". وأضاف:" في كل يوم تقريبا يصل أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا من لبنان والأردن،حيث تجاوز العدد الإجمالي للذين عادوا منذ إطلاق المبادرة الروسية ذات الصلة في يوليو الماضي 70 ألف شخص".

وفي سياق آخر، أكد ممثل وزارة الخارجية الروسية أن أكثر من 80 في المئة من المواطنين السوريين، حسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، يرغبون بالعودة إلى سوريا.

وأكد تساريكوف في اجتماع لمقر التنسيق المشترك بين الإدارات الروسية السورية بشأن عودة اللاجئين أن 82 في المئة من السوريين يرغبون اليوم بالعودة إلى ديارهم، وفي كل يوم تقريبا يعود أكثر من ألف لاجئ من لبنان والأردن".

وقال: "لقد تجاوز العدد الإجمالي للذين عادوا منذ إطلاق المبادرة الروسية ذات الصلة في يوليو من هذا العام 70 ألف شخص".. موضحا أن بلاده تواصل العمل على فكرة عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين وأعضاء المجتمع الدولي المهتمين بهذا الأمر، لافتا إلى أن إحدى مزايا مثل هذا المؤتمر تتمثل في جمع كل الأطراف التي تطمح بإخلاص إلى تسويه سريعة في سوريا.