الحكم بالسجن على 9 ضبّاط فنزويليين أدينوا بالتخطيط للإطاحة برئيس البلاد

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حكمت المحكمة العليا في فنزويلا بسجن 9 ضباط من القوات المسلحة بمدد مختلفة يصل بعضها إلى 9 سنوات، بعد إدانتهم بالتخطيط للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو عام 2014.

وذكرت المحكمة -في قرارها حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس- أن من بين المحكومين الجنرال أوزوالدو هيرنانديز والكولونيل المتقاعد جوزيه دلغادو اللذين حكم عليهما بالسجن خمس سنوات كحد أدنى.

ورفضت أعلى محكمة في فنزويلا استئنافًا أخيرًا من المتهمين التسعة الذين سبق وأن رفضت لهم استئنافات سابقة في محاكم مدنية وعسكرية.

واتُهم الضباط "بالإعداد عام 2014 لحركة تمرد تزعزع استقرار البلاد وتعمل ضد الحكومة، تحمل اسم جيريكو".

ووفقا لتقارير صحفية محلية، كان المخطط يقضي بأن تقوم وحدات عسكرية معينة باعتقال مادورو ومسؤولين حكوميين آخرين رفيعي المستوى، في محاولة لإشعال ثورة شعبية للإطاحة بالنظام.