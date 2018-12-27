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مجموعة الاتصال المعنية بتسوية الأزمة في شرق أوكرانيا توافق على وقف إطلاق النار

أ ش أ
نشر فى : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 11:00 م | آخر تحديث : الخميس 27 ديسمبر 2018 - 11:00 م

أعلن فلاسلاف دينيجو القائم بأعمال وزير خارجية جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد ، اليوم الخميس ، أن فريق الاتصال في أوكرانيا قد أيد قرار وقف إطلاق النار الجديد في دونباس في 29 ديسمبر الجاري.

وقال دينيجو، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نسختها الإنجليزية، إن "مجموعة الاتصال دعمت قرار مجموعة العمل حول القضايا الأمنية، وأكدت استعداد أطراف النزاع في دونباس لضمان وقف إطلاق نار دائم بدءا من يوم 29 ديسمبر".

وأعلنت جمهورية لوهانسك الشعبية انفصالها من جانب واحد عن أوكرانيا في 2014، وكانت مجموعة الاتصال المعنية بتسوية الأزمة في شرق أوكرانيا قد توصلت إلى عشرات الاتفاقات لوقف إطلاق النار منذ أغسطس 2014 لكن أيا من هذه الاتفاقات لم يدم طويلا.

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