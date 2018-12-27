مسؤول سعودي: المملكة لم تقدم أي تعهد مالي جديد لسوريا

أكد مسؤول بالسفارة السعودية في واشنطن أن المملكة العربية السعودية لم تقدم أي تعهد مالي جديد لسوريا منذ أغسطس الماضي.

ونقلت شبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية عن المسؤول السعودي القول إن «المملكة مساهم رئيسي في التحالف العالمي للقضاء على داعش.. فضلاً عن التبرع بملايين الدولارات لجهود الإغاثة في سوريا».

ويأتي التأكيد بعدما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام الشكر للسعودية على موافقتها على «إنفاق المال الضروري للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة».

وكتب ترامب في تغريدة الاثنين الماضي: «السعودية وافقت الآن على إنفاق المال الضروري للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة، أرأيتم؟ أليس من اللطيف أن تساعد الدول الأكثر ثراء في إعادة إعمار جيرانها بدلا من دولة عظمى، هي الولايات المتحدة، والتي تبعد عن سوريا 5000 ميل. شكرا للسعودية».

وجاءت تغريدة ترامب بعد أيام من إعلانه سحب القوات الأمريكية من سوريا.

كانت السعودية أعلنت في منتصف أغسطس الماضي عن تقديم مساهمة بمبلغ مئة مليون دولار لصالح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للتصدي لتنظيم داعش في سوريا.