«دبي للتسوق» ينعش السياحة في العاصمة التجارية للإمارات

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن اليوم الثاني من "مفاجآت نهاية الأسبوع" ضمن مهرجان دبي للتسوق.

وتبدأ من من صباح يوم غدٍ الجمعة 28 ديسمبر، سيكون زوّار متجر "روبنسونس"، أحد أكبر المتاجر متعددة الأقسام وأكثرها شعبية في المنطقة، على موعد مع خصومات إلى 90 بالمئة على مجموعة من المنتجات

تقدم مجموعة "روبنسونس"، بمول دبي فستيفال سيتي، مجموعة مميزة من المنتجات لأكثر من 90 علامة تجارية عالمية متخصصة في مجالات التجميل والأزياء واللوازم المنزلية.

يشارك في مبادرة "مفاجآت نهاية الأسبوع" ضمن مهرجان دبي للتسوق مجموعةٌ من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تقدم عرضاً حصرياً في يوم معين ومركز تسوق محدد، وذلك خلال عطلة نهاية كل أسبوع طوال مدة المهرجان حتى يوم 2 فبراير 2019.

وتسعى دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري الأكثر زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزوّار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح والاستثمارات الداخلية إلى الإمارة. ودبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيضًا على تسويق القطاع التجاري في الإمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر. ويأتي على رأس العلامات التجارية والإدارات داخل مجموعة دبي للسياحة مكتب دبي للمؤتمرات والفعاليات، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.