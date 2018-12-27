سلطات النمسا تعلن خلو كاتدرائية القديس ستيفن بفيينا من أي قنابل

أعلنت السلطات النمساوية خلو كاتدرائية القديس ستيفن وسط العاصمة فيينا من أي متفجرات، بعد أن كانت قد أخلتها لقرابة الساعة لورود بلاغ من مجهول يفيد بوجود قنبلة داخلها.

وكتبت شرطة فيينا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جاءت نتيجة تفتيش كاتدرائية القديس ستيفن سلبية، يجري فتح المناطق المغلقة، وبدء التحقيق في هوية صاحب البلاغ".

وكانت الشرطة قد أخلت الكاتدرائية الأثرية من الزائرين وأغلقت محيطها وبدأت عملية تفتيشها، فيما صرح المتحدث باسم الشرطة هارالد سوروس بأن السلطات تلقت مكالمة تحذيرية أجريت من إحدى كبائن الاتصالات، بحسب صحيفة "فيينر تسايتونج" النمساوية على موقعها الإلكتروني.