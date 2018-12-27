تظاهرات في منغوليا احتجاجا على فساد الساسة

تظاهر آلاف المنغوليين، اليوم الخميس، في شوارع العاصمة (أولان باتور) احتجاجا على فساد رئيس البرلمان انخبولد مييغومبو وحزبي الشعب والديمقراطي المنغوليين الحاكمين وسط طقس شديد البرودة.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية، أن غضب المتظاهرين بسبب ادعاءات حول قيام مييغومبو وشخصيات سياسية أخرى بالحصول على نحو 18.21 مليار جنيه استرليني من أجل تعيين أشخاص في مناصب حكومية، فيما أنكر رئيس البرلمان الاتهامات الموجهة إليه.

من جهة أخرى، قام اتحاد الشعب المنغولي، وهو مجموعة من السياسيين المعارضين للحكومة والمقاطعين للجلسات العامة بالبرلمان، بالتوقيع على خطاب يطالب باستقالة مييغومبو.

يذكر أن منغوليا تحولت إلى دولة ديمقراطية ذات برلمان في عام 1990.