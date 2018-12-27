السفير السعودي لدى لبنان يعلن رفع الحظر عن زيارة مواطنيه لبيروت فور تشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، خلال لقائه وفدا من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس أنه "سيتم رفع الحظر عن زيارة المواطنين السعوديين إلى لبنان فور تشكيل الحكومة اللبنانية".

ونقل مصدر رسمي لبناني عن بخاري قوله- خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة السعودية في بيروت: "نحن نعمل على مأسسة العلاقات اللبنانية السعودية في مختلف المجالات"، مشدداً على "أن سياسة المملكة الخارجية فيما يتعلق بلبنان، ارتكزت منذ تأسيسها على سيادة وأمن واستقرار لبنان".

وذكر مصدر رسمي لبناني أن الزيارة كانت للتهنئة، "تم خلالها عرض للعلاقات بين البلدين على مختلف الصعد التاريخية، الاقتصادية، التجارية ،الاجتماعية والانسانية، إضافة إلى التحضير للقمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في بيروت في كانون ثان (يناير) المقبل".