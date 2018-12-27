ترامب يدافع عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرار سحب قواته من سوريا، وذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى العراق أمس الأربعاء.

وقال ترامب لمجموعة من القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي بغداد خلال زيارته التي استغرقت ثلاث ساعات: "لا يمكن أن تستمر الولايات المتحدة في أن تصبح شرطي العالم، ولا نرغب في فعل ذلك، نحن نرغب في حماية بلادنا".

وأضاف أن تنظيم داعش "هزم تقريبا" وأن قاعدة العراق تظل قابلة للاستخدام لمهاجمة ذلك التنظيم.

وتابع: "إذا ما رأينا ما لا يروق لنا من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، نستطيع أن نضربه بسرعة وقوة، بحيث لا يعلمون ماذا يجري".

وشدد الرئيس الأمريكي خلال زيارته القصيرة للقوات الأمريكية في العراق بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) والتي رافقته خلالها زوجته ميلانيا، على أن واشنطن لا تعتزم سحب قواتها من العراق.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها الرئيس لقوات أمريكية منتشرة خارج البلاد، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، وجاءت بعد أسبوع من استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على خلفية خلاف حول الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال ترامب إنه يجب أن "تتقاسم دول المنطقة عبء تكلفة" محاربة داعش.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي هدد بشن هجوم على الأكراد في سوريا، "استعد" ويريد أن "يدحر داعش".

وتابع ترامب: "والسعودية خرجت وقالت إنهم سيدفعون نظير بعض التنمية الاقتصادية، وهو أمر عظيم، هذا يعني أننا لن نضطر لأن ندفع".

وهناك قوة أمريكية قوامها نحو 5 آلاف عسكري في العراق بعد 15 عاما على الغزو الأمريكي لهذا البلد.

وغردت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عبر حسابها على موقع "تويتر" ، قائلة إن الرئيس سافر عشية عيد الميلاد لزيارة القوات الأمريكية وكبار القادة العسكريين هناك "ليشكرهم على خدماتهم ونجاحهم، وتضحياتهم وليتمنى لهم عيد ميلاد سعيدا".

وكان ترامب واجه انتقادات بسبب عدم زيارته لقوات أمريكية في مناطق قتال، في وقت أشرفت فيه ولايته الأولى على الانتصاف.

ولم يسمح البيت الأبيض للصحفيين المرافقين للرئيس بالإعلان عن الزيارة إلا بعد مرور أكثر من ساعتين على وصوله إلى بغداد بالفعل، وذلك لأسباب أمنية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وكان الرئيس الأمريكي أصدر أمرا لوزارة الدفاع (بنتاجون) الأسبوع الماضي بسحب القوات الأمريكية التي تقاتل داعش في سوريا، كما أمر بسحب 7000 جندي من أفغانستان، ليخفض عدد القوات الأمريكية هناك إلى النصف.