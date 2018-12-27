وافق النواب في غينيا على إقامة مشروع لإنتاج البوكسيت- الخام الطبيعي الذي يصنع منه معظم معدن الألومنيوم- بقيمة 5ر3 مليارات دولار، حسبما أعلن برلمان الدولة التي تقع في غرب إفريقيا في بيان وزع على الصحفيين أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن البيان أن المشروع الذي تشير تقديرات إلى أنه سينتج 3 ملايين طن مترى من البوكسيت سنويا و5ر1 مليون طن من الألومينا (أكسيد الألومنيوم)، مملوك جزئيا لشركة "زيبو روندي ألومنيوم‏" الصينية ومواطني غينيا.

وقال أبو بكر سيلا، المتحدث باسم الحكومة في 13 ديسمبر الجاري إنه سيتم توجيه حوالي 3 مليارات دولار من الاستثمارات المخصصة للمشروع إلى إقامة مصفاة وطرق وسكك حديدية.